Traffico di droga: quattro arresti

Dalle prime ore del mattino di giovedì 2 febbraio 2023 la Guardia di Finanza sta dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, gravemente indiziate del reato di traffico di sostanze stupefacenti aggravato. Provvedimento deciso dal Gip del tribunale di Genova su richiesta della Procura - direzione distrettuale antimafia.

L'operazione attualmente in corso è uno sviluppo di un maxi sequestro di cocaina (circa 434 chilogrammi) all'interno di un container contenente caffè e trasportato a bordo di una nave proveniente da Rio de Janeiro, in Brasile. Il 7 febbraio 2022 la Guardia di Finanza aveva intercettato il carico nel porto di Pra'. In quella circostanza anche il 'giallo' di un marinaio trovato morto.

Notizia in aggiornamento