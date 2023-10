Droga nel pacchetto dei biscotti, l'allarme in carcere: "Diversi casi nell'ultimo mese"

La polizia penitenziaria ha nuovamente scoperto e bloccato un tentativo di far entrare droga nel carcere di Pontedecimo, questa volta nascosta all'interno di un pacco di biscotti.

L'ultimo episodio ieri, mercoledì 11 ottobre, ma è da circa un mese che gli agenti dell'ufficio colloqui trovano e sequestrano crack, per un totale complessivo di 7 grammi.

A darne notizia, sottolineando il buon lavoro dei baschi azzurri, è il segretario dell’Uspp, Guido Pregnolato: “La droga veniva abilmente occultata in pacchetti di biscotti destinati a un detenuto - spiega il sindacalista - ci congratuliamo con il poliziotto che ha ispezionato i pacchi evitando che la droga circolasse all’interno del carcere. Per questo auspichiamo che l’amministrazione penitenziaria attivi subito le procedure per il conferimento di una formale ricompensa".

L’ufficio colloqui è un punto nevralgico per la sicurezza del carcere: "È un settore delicato specialmente per l'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e all’introduzione illecita di telefoni cellulari – conclude Pregnolato –. Ma è in grave sofferenza organica e a Pontedecimo va immediatamente rafforzato. La nostra federazione ha già segnalato la situazione con una lettera alla direzione del carcere il 27 settembre, chiedendo di assegnare urgentemente in tale ufficio del nuovo personale in sostituzione di quei poliziotti trasferiti in altre sedi a seguito della mobilità ordinaria".