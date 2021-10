Alla guida di un furgone con la droga nascosta nel volante

Arrestato dalla Polizia un 35enne fermato per un controllo al casello autostradale di Bolzaneto

Un genovese di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia, venerdì scorso, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato per un controllo stradale è stato trovato in possesso di droga, aveva nascosto dosi di cocaina ed eroina nel volante.

Gli uomini della squadra investigativa del commissariato di Cornigliano, in collaborazione con la volante del medesimo ufficio, hanno effettuato, venerdì 8 ottobre, un servizio di controllo del territorio mirato alla repressione del fenomeno dello spaccio.

Durante tale attività, nei pressi del casello autostradale di Genova Bolzaneto, gli agenti hanno fermato il 35enne alla guida di un furgone trovandolo in possesso di circa 98 grammi di cocaina e di circa 13 grammi di eroina che il pusher aveva nascosto sotto il guscio di plastica affisso sul volante.

Il 35enne, che è stato anche trovato in possesso della somma di 5.870 euro suddivisa in banconote da 20 e 50, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.