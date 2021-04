Droga in macchina e a casa: arrestato 25enne a San Rocco di Camogli

Lo scorso fine settimana, a seguito dei numerosi servizi per far rispettare le norme anti-covid, i carabinieri di Camogli hanno fermato per un controllo un 25enne milanese domiciliato in riviera, alla guida di un'auto insieme a un passeggero, nella zona di San Rocco.

Il ragazzo, dopo l'identificazione, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 23 grammi di marijuana, 27 grammi di hashish e oltre 4.000 euro in contanti.

Perquisita anche l’abitazione, i militari hanno trovato in casa oltre 1 chilogrammo di hashish, 600 grammi di marijuana e 200 grammi di olio di marijuana, il tutto sequestrato.

Il giovane dunque è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed è stato portato nel carcere di Marassi, a Genova.

Il passeggero che stava viaggiando con il 25enne, uno studente minorenne, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, e dunque è stato segnalato all'Utg come assuntore.