Il furgone carico di droga scoperto 'grazie' a una chiusura dell'autostrada per lavori

Quasi 200 chilogrammi di hashish sono stati trovati dalla polizia, che ha arrestato quattro persone, 'grazie' a una chiusura notturna in autostrada. La curiosa vicenda è stata raccontata dall'Ansa.

Secondo quanto ricostruito quattro stranieri di età compresa tra i 28 e i 52 anni sono finiti in manette per spaccio di droga che arrivava dalla Spagna ed era destinata al mercato ligure e toscano. Sono stati arrestati in via Cantore mentre cercavano di recuperare l'hashish dentro a un furgone che era stato fermato per 24 ore a Sampierdarena proprio per via di una chiusura autostradale notturna. I quattro sono stati arrestati mentre cercavano di recuperare la droga per poi riprendere il viaggio.

La squadra mobile di Genova stava monitorando il gruppo da tempo e aveva installato un Gps sul furgone, fermato per un controllo il 2 aprile ad Aulla. Il viaggio era poi ripreso in direzione ponente ed era terminato nei pressi di Saragozza dopo aver attraversato la Francia. A questo punto, dopo una sosta, era ripartito in direzione Liguria e sarebbe dovuto arrivare il 4 aprile con il carico di droga, la chiusura del tratto autostradale ha ritardato i tempi e consentito ai poliziotti di 'pizzicare' i quattro trafficanti a Sampierdarena.