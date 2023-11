Uno spaccia crack, l'altro hashish: arresto e denuncia

Nel corso della serata di giovedì 9 novembre 2023 i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia Genova Centro hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un 30enne del Gabon, con pregiudizi di polizia.

Il giovane è stato notato in via Milano mentre cedeva dosi di crack. Fermato, ha opposto resistenza al controllo, tentando vanamente di divincolarsi, riuscendo però a ingoiare alcune dosi. Perquisito, è stato trovato in possesso di oltre 500 euro provento dell'illecita attività.

L'acquirente, un 40enne italiano, sarà segnalato alla prefettura quale assuntore. Nel medesimo contesto, nella vicina via Dino Col, è stato fermato per un controllo un 30enne italiano, che, perquisito, è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish e 100 euro e per questo denunciato.