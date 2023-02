Oltre due chilogrammi di droga nascosta in casa, 26enne arrestato

Controlli a tappeto della Polizia nel Centro Storico genovese in un servizio anti droga 'ad alto impatto'. Arrestato anche un uomo sorpreso con pochi grammi di hashish che poi nascondeva in casa, a Sampierdarena, un chilogrammo di hashish, 700 grammi di marijuana e 400 grammi di cocaina.

Le operazioni sono andate in scena tra la serata di mercoledì 8 e la notte di giovedì 9 febbraio 2023 con 40 poliziotti, in divisa e in abiti civili, della questura e del reparto prevenzione crimine Liguria, oltre a due unità cinofile. Gli agenti, coordinati dal commissariato di Prè, hanno effettuato controlli mirati nei luoghi di maggiore aggregazione, nei pressi delle fermate degli autobus e delle stazioni della metropolitana e anche presso alcuni locali. Identificate 61 persone, fra cui gli avventori di due esercizi di ristorazione e di un minimarket, risultati regolarmente gestiti.

È stato denunciato e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione un 25enne, originario del Ciad che nascondeva due grammi di hashish in una scarpa, segnalati alla prefettura altri due cittadini stranieri di 34 e 22 anni, rispettivamente originari del Bangladesh e del Gambia, per detenzione ai fini di uso personale di sostanza stupefacente. Determinante si è rivelato il fiuto dei cani specializzati Nagut e Costantine.

Nella notte, è stato denunciato un 25enne del Senegal, per ingresso e soggiorno illegale nello Stato, è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione insieme ad altre due persone originarie del Gabon e della Guinea, risultate irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nonché ad un cittadino nigeriano che, all’esito di approfondita istruttoria è stato raggiunto da provvedimento di espulsione e accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Milano.

Nelle stesse ore una pattuglia dei 'Falchi' della squadra mobile ha arrestato un 26enne originario della Repubblica Dominicana sorpreso con un ingente quantitativo di droga. Il giovane è stato inizialmente trovato in possesso di alcune dosi di hashish, quantitativo che poteva far pensare ad un uso personale, alla richiesta di informazioni sul suo domicilio, ha però tergiversato, fornendo versioni discordanti. Insospettiti dal suo comportamento, gli investigatori hanno esteso il controllo al suo smartphone, sul quale era installata un’app per l’ordinazione di cibi a domicilio, riuscendo così a rilevare che in più occasioni aveva ordinato la cena indicando per il recapito un indirizzo nella zona di Sampierdarena.

I poliziotti hanno quindi effettuato una perquisizione dell'appartamento trovando circa un chilogrammo di hashish, 700 grammi di marjuana e 400 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione. Il 26enne è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi.