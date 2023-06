In motorino a tutta velocità davanti alla polizia, poi getta la droga dal cavalcavia

Un 37enne è stato arrestato dalla polizia in via Carrara poco prima delle due di notte per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Durante un normale controllo del territorio gli agenti di una volante hanno notato l'uomo, in sella a un motorino, mentre imboccava a velocità sostenuta via Carrara a Quarto. Dopo poco lo hanno fermato per un controllo, durante il quale si è mostrato molto agitato.

Sotto gli occhi dei poliziotti ha cercato di disfarsi di un ovetto di plastica giallo gettandolo nel prato sotto il cavalcavia, ma gli agenti l'hanno recuperato trovando all'interno sette involucri con 4,30 grammi di cocaina. Grazie al successivo controllo della casa sono stati trovati altri 303,59 grammi di hashish e la somma di 105 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. L'uomo, come disposto dal magistrato, è stato portato nel carcere di Marassi, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.