Cannabis nascosta nelle cassette per la derattizzazione ai giardini della Fiumara

Circa 15 grammi di cannabis nascosta nelle cassettine trappola per la derattizzazione, ai giardini della Fiumara: questo è quanto è stato trovato dai poliziotti del commissariato di Cornigliano nel corso di un servizio anticrimine tra Sampierdarena, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo.

Durante tutto il pomeriggio di mercoledì, l'attività degli operatori ha dato seguito ai numerosi esposti arrivati dai residenti focalizzandosi nei pressi della stazione ferroviaria di Sampierdarena dove è stato segnalato degrado urbano e la nutrita presenza di malviventi dediti a furti e spaccio.

Tra i soggetti identificati, uno è risultato destinatario di un avviso orale del questore, notificato sul posto. È stato anche eseguito un controllo a piedi nei pressi dei giardini della Fiumara: qui, grazie al fiuto delle unità cinofile, sono stati ritrovati sette involucri con circa 15 grammi di cannabis nascosti nelle cassettine che contengono il veleno per topi.

Tra le zone perlustrate, i poliziotti hanno controllato anche l'edificio di salita al Garbo in cui un esposto aveva segnalato la presenza di giovani che distubano. In via Avio, infine, è stato eseguito un controllo presso una sala slot in cui erano presenti tre clienti. Complessivamente, durante l'attività, sono state controllate 32 persone.