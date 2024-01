Droga, campagne informative nelle scuole

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 1126 presentato da Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a porre in essere idonee campagne informative a partire dagli istituti scolastici liguri per sensibilizzare/contrastare il dramma, ormai sempre più diffuso, dell'abuso giovanile di sostanze psicotrope.

Il documento impegna la giunta anche a sostenere nella Conferenza Stato-Regioni l'adozione da parte del Governo di iniziative volte a tutelare con maggior forza la fascia giovanile della popolazione dalla piaga del consumo di queste sostanze.

"Preoccupa l'abbassamento dell'età di chi consuma droga per la prima volta e i dati riferiti al 2022 ci dicono che quasi il 10% degli accessi al pronto soccorso direttamente droga-correlati ha riguardato minorenni", spiega in una nota il gruppo della Lega in Regione.