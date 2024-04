A spasso con la droga incontra i carabinieri e finisce nei guai

I carabinieri della stazione di Bolzaneto hanno arrestato un giovane italiano di 22 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il ragazzo, fermato per un controllo dalla pattuglia a piedi, è stato trovato in possesso di alcune decine di grammi di hashish.

È quindi scattata una perquisizione domiciliare. In casa i militari hanno trovato un ettogrammo della medesima sostanza, materiale per il confezionamento e contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando genovese hanno anche arrestato tre persone: un 45enne che ha aggredito gli uomini in divisa intervenuti per sedare una lite con la compagna e poi un 21enne e un 49enne in esecuzione di ordini di carcerazione per reati contra la persona, il patrimonio e tentato furto.

