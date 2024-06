Nascondono la droga in bocca, tre arrestati per spaccio

Tre cittadini senegalesi, di età compresa tra i 18 e i 40 anni e con precedenti penali, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione dei carabinieri ha avuto luogo in piazza della Commenda, zona già nota per essere un punto di spaccio, dove gli uomini sono stati sorpresi mentre cedevano dosi di cocaina a un genovese di 55 anni e a un cubano di 30. La droga era stata abilmente nascosta nella bocca degli spacciatori per eludere i controlli.

Le forze dell'ordine, intervenute prontamente, hanno proceduto con una perquisizione personale dei sospetti. Durante questa operazione, sono stati trovati oltre 1.000 euro in contanti, suddivisi in banconote stropicciate di piccolo taglio. Il denaro era nascosto nelle tasche e negli indumenti intimi degli arrestati, suggerendo che fosse il provento di precedenti attività illecite di spaccio.