Spaccio di droga: tre arresti in 24 ore per la polizia locale

Tre arresti in 24 ore e una denuncia. Questo il bilancio delle operazioni della polizia locale nell'ambito dei controlli anti droga nella giornata di giovedì 12 gennaio 2023.

Il primo durante alcuni controlli al Porto Antico, come anticipato da GenovaToday, dove gli agenti hanno assicurato all’autorità giudiziaria un cittadino extracomunitario che nascondeva in tasca 51 dosi di cocaina. Sprovvisto di documenti di riconoscimento al momento del controllo, l’uomo è stato poi identificato in questura, dove sono emersi numerosi precedenti per detenzione ai fini di spaccio e un ordine di espulsione emesso nel 2020 e mai ottemperato.

Un altro cittadino straniero è stato fermato, sempre al Porto Antico, mentre tentava di vendere una dose di sostanza stupefacente. Ne è nata una colluttazione con gli agenti, che hanno riportato lesioni guaribili in tre giorni. L’uomo è stato trasportato in stato di arresto presso l’ospedale di Villa Scassi, in attesa dell’evacuazione degli ovuli che aveva ingoiato. Un terzo fermo è avvenuto nel primo pomeriggio in zona Darsena: un cittadino extracomunitario è stato trovato in possesso di due involucri contenenti crack, del peso di 0,87 grammi e a seguito del controllo dell'auto, avvenuto con l'ausilio dell'unità cinofila, è stato ritrovato anche del denaro contante, 97,50 euro, nascosto nel bagagliaio. Processo per direttissima nella giornata di venerdì 13 gennaio 2023.

Infine, ai giardini Baltimora nel corso del pomeriggio, un uomo è stato denunciato perché in possesso di un coltello a serramanico, che gli è stato sequestrato; gli agenti hanno rilevato due contestazioni nell’ambito del testo unico degli stupefacenti, con relativi sequestri di sostanza del tipo crack e hashish; ci sono state anche due segnalazioni al Tribunale dei minori in materia di 'affidamento di soggetti minori' e un ordine di allontanamento per ubriachezza.