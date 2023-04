Droga, pistole e proiettili trovati in un appartamento sfitto

Controllando un appartamento sfitto e messo a soqquadro, i carabinieri hanno scoperto droga, armi e proiettili in quella che potrebbe essere una vera e propria base di spaccio.

È successo al Cep, sulle alture del ponente genovese, dove i militari della stazione di Pra', insieme al personale di Arte, hanno trovato questo materiale durante un controllo finalizzato alla repressione dell'occupazione abusiva delle case popolari.

E proprio in un alloggio, sfitto, senza allaccio alla corrente e trovato totalmente in disordine, i carabinieri hanno visto due zaini che, una volta aperti, hanno svelato al loro interno 2 chili di hashish, quasi 1 chilo di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento della droga. E poi anche due pistole (una vera e una finta, con tappo rosso), 30 proiettili di vario calibro di fabbricazione austriaca, e mille euro in banconote, tra cui alcune da 50 euro false.

Nell'appartamento sono stati trovati anche alcuni vestiti: ora i carabinieri indagano sul caso con l'autorizzazione dal pm Manotti e sono sulle tracce di un uomo.