Cento kg di cocaina, nove arresti grazie ad agente sotto copertura

Nelle prime ore della mattinata di mercoledì 14 giugno 2023 militari dei comandi provinciali della guardia di finanza di Genova e La Spezia hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, su richiesta della procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nei confronti di nove persone (cinque di nazionalità albanese, tre di nazionalità dominicana, un ecuadoriano).

Degli indagati: sei sono accusati di associazione per delinquere (ritenuta operante non solo in Italia) finalizzata al traffico di stupefacenti (i cui componenti avevano la disponibilità di telefoni cellulari dotati di sim anche estere e di criptofonini non intercettabili di ultima generazione), aggravata dalla disponibilità di una pistola con matricola abrasa.

Sette sono accusati di tentata importazione nel territorio nazionale di 100 kg di cocaina, nascosti in borsoni e trasportati in un container a bordo di una motonave salpata il 20 novembre 2022 dal porto di Guayaquil (Ecuador). Due sono accusati di porto, detenzione e ricettazione di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e due di detenzione di 1 kg di cocaina.

Sette sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di un cittadino italiano perché fornisse indicazioni sulla persona (non appartenente al sodalizio), che gli indagati ritenevano responsabile della sottrazione dei 100 kg di cocaina, convincendo questi a salire a bordo di un'autovettura e successivamente costringendolo a spegnere il telefono cellulare, impedendogli di effettuare chiamate, obbligandolo a inviare messaggi vocali al presunto responsabile della sottrazione dello stupefacente, sottoponendolo a un vero e proprio interrogatorio e minacciandolo di torture e ritorsioni ai danni dei suoi familiari.

Le indagini condotte dal Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova e dal nucleo di polizia economico-finanziaria di La Spezia, con il supporto del servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) della guardia di finanza, hanno tratto origine dall'attivazione di un'operazione speciale ex articolo 9 della legge 146/2006, nel corso della quale è stato impiegato un agente sotto copertura (undercover) allo scopo di infiltrarsi all'interno di un sodalizio di narcotrafficanti composto da cittadini albanesi, dominicani e un ecuadoriano e si sono sviluppate attraverso attività d'intercettazione.

In particolare, le attività investigative hanno consentito di monitorare, a partire dal mese di novembre 2022, il tentativo dell'organizzazione criminale di importare un carico di 100 kg di cocaina dal porto di Guayaquil (Ecuador) al porto di Genova a mezzo container.

A fronte della fallita acquisizione dello stupefacente, il gruppo criminale si è reso responsabile del sequestro di persona di un cittadino italiano, allo scopo di estorcergli con violenza informazioni ritenute utili per rintracciare il presunto responsabile del mancato arrivo a destinazione della cocaina attesa.

L'azione delittuosa non è andata a buon fine grazie all'intervento della polizia giudiziaria, che ha consentito l'arresto a Genova di due soggetti in flagranza di reato (il cittadino dominicano Joel De Jesus Castillo Tapia e il cittadino ecuadoriano Holger Ernesto Wila Quinonez), la contestuale liberazione e messa in sicurezza dell'ostaggio, nonché l'arresto a Carrara di un terzo sodale (il cittadino albanese Nevian Vasaj), che, munito di un'arma da fuoco illegalmente detenuta, stava raggiungendo i coindagati a Genova.

Lo sviluppo delle indagini ha permesso di monitorare la fuga in Albania dei membri apicali del gruppo criminale, i quali proseguivano dall'estero l'organizzazione di traffici di sostanze stupefacenti sul territorio italiano, come riscontrato nel corso di un intervento repressivo operato dalla guardia di finanza di La Spezia nel mese di gennaio, che ha consentito di sequestrate ad Arcola un kg di cocaina e di trarre in arresto il corriere utilizzato per il trasporto.

Oltre ai soggetti sopra citati, in data odierna sono stati tratti in arresto anche i cittadini albanesi Ardian Sufaj, promotore e organizzatore del sodalizio, rintracciato a Tirana in collaborazione con la polizia albanese e con la divisione Interpol del servizio per la cooperazione internazionale di polizia italiano, Andiol Xhindoli, residente a Pisa, e Andrea Vasaj, residente a Massa, entrambi compartecipi delle attività illecite del gruppo di narcotrafficanti, il cittadino dominicano Francisco Josè Castillo Tapia, residente a Carrara, anch'egli membro dell'associazione criminale, nonché Hane Sufaj, residente a Pisa, ritenuta responsabile della detenzione della cocaina sequestrata ad Arcola nel gennaio scorso.

Contestualmente alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, la guardia di finanza di Genova e La Spezia sta dando esecuzione a perquisizioni delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo a La Spezia, Massa, Carrara e Pisa.