A inizio agosto circa settecentomila metri cubi di sedimenti potenzialmente nocivi sono stati versati nel canale di calma situato tra la pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo e la diga foranea. Questi sedimenti sono il risultato del dragaggio effettuato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale nel porto genovese, per consentire alle gigantesche navi da crociera World Class, in particolare quelle di Msc, di accedere allo scalo del capoluogo ligure.

Dopo le interrogazioni presentate in consiglio regionale sul caso degli sversamenti nel canale di calma dell'aeroporto di Genova, la procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti.

Dragaggi per far entrare le navi giganti in porto: la procura apre un'inchiesta