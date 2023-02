Dottoressa picchiata da una paziente al pronto soccorso

Ancora un'aggressione a danni di professionisti della sanità. Ieri sera, mercoledì 15 febbraio, poco dopo le 10, una dottoressa è stata picchiata al pronto soccorso del Villa Scassi da una paziente.

La donna, appena dimessa, sarebbe andata su tutte le furie per non aver ricevuto - a suo dire - una prognosi e non essere stata presa seriamente in considerazione. Dopo gli insulti, dunque, la 58enne è passata alle mani spintonando la dottoressa, colpendola e graffiandola. A quel punto i colleghi intervenuti per soccorrerla hanno chiamato la polizia. La paziente è stata denunciata per lesioni personali e minacce dagli agenti delle volanti.

Il mese scorso un 30enne per futili motivi aveva aggredito un infermiere dello Scassi per poi dileguarsi lungo le vie limitrofe, rintracciato era finito in manette. Pochi giorni prima due infermiere erano state prese a pugni durante il turno di lavoro nello stesso ospedale dove da tempo i sindacati Fials denunciano una carenza di organico e chiedono assunzioni stabili.