Ai domiciliari per furto, insulta i carabinieri durante un controllo

Un genovese di 42 anni pregiudicato è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale

/ Via Luigi Dottesio

Nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto 2021 a Sampierdarena, la pattuglia della locale stazione carabinieri, impegnata in un servizio dedicato al controllo delle persone sottoposte ad obblighi vari imposti dall'autorità giudiziaria cittadina, si è recata in via Dottesio, presso l'abitazione di un genovese di 42 anni pregiudicato.

L'uomo, attualmente agli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato, durante l'ispezione, ha offeso i carabinieri con frasi ingiuriose ed è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.