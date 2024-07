Dorme sul bus, quando l'autista gli chiede di scendere dà in escandescenze e ritarda la corsa

Stava dormendo sui sedili in fondo all'autobus, poi quando l'autista arrivato all'ultima fermata gli ha chiesto di scendere ha dato in escandescenze.

È successo verso le 19,45 di domenica in largo Benzi, dove l'autista del bus Amt della linea 18 ha visto che un 31enne era accasciato sui sedili. Subito si è preoccupato pensando stesse male e ha chiamato il 118, poi si è accorto che stava solo dormendo. Allora lo ha svegliato per cercare di convincerlo a scendere ma il giovane uomo, in stato di ebbrezza, si è arrabbiato ed è diventato molesto, sia con l'autista sia con i soccorritori arrivati nel frattempo.

Sul posto allora è arrivata anche la polizia di Stato che ha riportato la situazione alla normalità. Il bus poi è ripartito, ma in ritardo a causa della situazione: per questo il 31enne è stato denunciato per interruzione del pubblico servizio ed è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.