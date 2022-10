Doppia aggressione nella notte

Due aggressioni distinte nella notte - con relativi ricoveri in ospedale - tra sabato 8 e domenica 9 ottobre a Genova.

La prima è stata segnalata verso le 2,10 di notte, in piazza Caricamento: un uomo con trauma cranico è stato trasportato dalla Croce Verde Genovese al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Sul caso indagano i carabinieri.

La seconda intorno alle 4 del mattino in via Renzo Righetti, ad Albaro. Qui una persona è stata soccorsa dalla Croce Gialla con l'ambulanza, ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino. Sul posto anche la polizia.