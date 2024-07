Turista denuncia violenza sessuale, giallo all'alba

Una turista di 48 anni ha denunciato all'alba di oggi, sabato 20 luglio, di essere stata violentata dalla persona che la stava ospitando.

La dinamica non è al momento molto chiara ma secondo le prime ricostruzioni la donna, di origini croate, in vacanza a Genova, dopo aver dormito per alcune notti in un ostello avrebbe conosciuto al mare un 40enne di origini marocchine.

Lui si sarebbe offerto di ospitarla nel suo alloggio ricavato in un garage nel centro ovest, lei avrebbe accettato e poi - secondo il suo racconto - dopo tre giorni sarebbe scattata la presunta violenza.

La donna è stata soccorsa dalla Croce d'Oro di Sampierdarena e portata all'ospedale Galliera in codice giallo. Sul caso sta indagando la polizia di Stato.