Donna rapinata dopo una festa da due uomini

Si sono conosciuti in discoteca e hanno deciso di spostarsi ad una festa privata. Al termine del party, però, i due uomini, al culmine di una lite, hanno rapinato la donna trans rubandole il portafogli e il passaporto.

É stata la vittima a raccontare alla polizia quanto accaduto e a denunciare l'episodio. Gli agenti delle volanti, intervenuti in via Buranello alle 7 di mercoledì 2 novembre, hanno rintracciato i due aggressori, residenti in Lombardia, e li hanno arrestati.

I due uomini si trovano ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.