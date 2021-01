Finisce nel torrente Entella mentre porta a spasso il cane, salvata

Avventura a lieto fine per una donna, finita nel torrente Entella e trascinata per alcune centinaia di metri. È successo poco dopo le 23 di domenica 24 gennaio 2021. Il tuffo fuori programma sarebbe stato causato dal cane, che stava portando a fare una passeggiata.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. La donna è finita in acqua all'altezza del ponte di via Parma ed è stata recuperata circa quattrocento metri più a sud e portata all'ospedale di Lavagna in codice rosso. Il cane, che era corso via, è stato ritrovato poco più tardi.

Le indagini per chiarire l'accaduto sono affidate ai carabinieri, che stanno vagliando la versione fornita dalla donna.