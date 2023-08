Donna presa a sassate, il figlio cerca la persona che l'ha salvata, l'aggressore: "Sentivo delle voci"

È stabile la donna presa a sassate a Struppa nei giardini di via Giro del Fullo, ma ci vorrà ancora del tempo per tornare alla normalità. A comunicarlo è il figlio Simone, che ha anche lanciato un appello social per trovare la persona che ha salvato sua mamma.

"Vorrei mettermi in contatto con la persona che ha salvato mia mamma, se qualcuno mi può aiutare a rintracciarlo gliene sarei molto grato". E poi, parlando delle condizioni della madre, che era stata portata in ospedale in gravissime condizioni: "È stabile ma sarà molto lunga".

Nel frattempo è stato convalidato l'arresto dell'autore dell'aggressione, un clochard di 34 anni che ha colpito la donna con dieci sassate di cui circa la metà andate a segno, arrestato dalla polizia. Al pm durante l'interrogatorio ha detto di aver "sentito delle voci", ammettendo di essersi scagliato sulla donna.

La vittima era seduta di spalle sulla panchina, con il cane legato, quando l’aggressore le ha lanciato la prima sassata che l’ha colpita alla nuca, la seconda in faccia e la terza, quando lei era stesa a terra priva di sensi, appena sotto una tempia. Un giovane di 30 anni ha inseguito il 34enne subito dopo il fatto, filmandolo e chiamando la polizia per poi fornire le immagini agli agenti, agevolandoli nella ricerca del clochard.

L'aggressore, con famiglia genovese ma senza fissa dimora e che viveva all'addiaccio in zona Struppa da otto mesi, era stato assunto l’anno scorso nei vigili del fuoco come amministrativo dopo aver partecipato a un concorso per persone con isee pari a zero, poi la decisione di licenziarsi. Diplomato come grafico industriale, ha parlato al pm Luca Monteverde ricostruendo i fatti con eloquio corretto, dicendo però di essere perseguitato da "voci" che gli dicono di uccidersi o di fare male a qualcuno. Difeso dalla legale Emily Patrizia Contorto, ha un solo precedente per aver danneggiato un totem che distribuisce biglietti in un ufficio delle poste.