Cade dal balcone e muore, la procura dispone l'autopsia

Una donna di 32 anni originaria del Bangladesh e residente a Sestri ponente è morta ieri mattina dopo essere precipitata dal secondo piano del suo palazzo.

Al momento della tragedia in casa c'erano il marito e i due figlioletti. Sebbene si pensi ad un gesto volontario, per fugare ogni dubbio, la procura ha disposto l'autopsia sul corpo della donna che ad una prima analisi, secondo quanto appreso, non riportava segni di lesioni o percosse tali da far pensare a maltrattamenti in famiglia.

L'intervento è stato gestito dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena che hanno riferito al sostituto procuratore di turno Francesco Maresca il quale ha richiesto l'esame autoptico.