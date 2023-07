Donna picchiata in Val Varenna, il comitato: "Ogni weekend centinaia di persone. Servono dialogo ma anche controlli"

La situazione è ormai degenerata, dunque praticamente irrisolvibile se non con un lavoro paziente, meticoloso e dall'esito incerto, di sensibilizzazione. Sono quasi rassegnati i membri del comitato Val Varenna che convivono ormai da molti anni con le "invasioni" di villeggianti indisciplinati ai laghetti sopra Pegli e chiedono di fissare regole per una pacifica convivenza, anche instaurando un dialogo con i frequentatori.

Si parla di centinaia di persone che arrivano per passare i weekend estivi con gli amici, spesso con tanto di barbecue, ma che puntualmente lasciano il territorio sporco oppure parcheggiano ovunque, ostruendo la strada, o ancora che infastidiscono i residenti o inscenano risse. Come quella dello scorso 9 luglio, quando un uomo ha picchiato selvaggiamente la fidanzata sotto gli occhi di decine di persone, mandandola all'ospedale in rianimazione. L'autore del pestaggio è stato arrestato e la donna per fortuna sta meglio, ma l'episodio ha fatto esplodere nuovamente il caso della sicurezza ai laghetti della Val Varenna, affrontato in consiglio comunale con due interrogazioni.

I membri del comitato Val Varenna, consapevoli che in tutti questi anni il problema non è mai stato risolto, chiedono di aprire un dialogo con i visitatori, per cercare di sensibilizzarli in qualche modo, ma anche più controlli per prevenire le situazioni critiche. Tra le azioni a cui avevano pensato, proprio pochi giorni prima del 9 luglio, anche un volantinaggio multilingue: "L'idea - spiega il presidente Paolo Drago - era di chiedere ai visitatori il rispetto del territorio, sensibilizzandoli. Dunque attenzione con i barbecue perché possono incendiare gli stessi boschi che li accolgono, i parcheggi selvaggi non lasciano passare i mezzi di soccorso che salvano vite, e così via. Il nostro spirito è pacifico, non vogliamo azioni violente, siamo consapevoli che non si otterrebbe nulla. Inoltre, ormai, il numero di queste persone è troppo elevato. Ma chiediamo più controlli, questo sì, perché è una zona sensibile, lo sanno tutti da molti anni, non si può intervenire sempre e solo a fatto compiuto".

Il comitato punta il dito da tempo sulla situazione, ormai cronica: "Sempre gli stessi discorsi ogni anno ma poi nessuno prende provvedimenti efficaci - dice Drago -. La stessa ordinanza anti alcol lascia il tempo che trova, se poi nessuno viene a controllare quella moltitudine di persone. D'altro canto, se il Comune trova le forze per i controlli, vuol dire che li può mettere in campo anche senza ordinanza".

I fatti del 9 luglio sono la punta di un iceberg ben più profondo: "Abbiamo visto anche di peggio purtroppo e le risse sono frequenti. In questo caso era coinvolta una donna e la società adesso è molto più sensibile a questo tipo di violenza, per fortuna, dunque la notizia è diventata virale uscendo anche dai confini di Genova. E ha fatto sì che l'attenzione si spostasse nuovamente sul problema della Val Varenna. Ma noi che ci viviamo lo avvertiamo ogni fine settimana".

Il fatto è che la questione dei laghetti - come ha detto lo stesso assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - è diventata di ordine pubblico. Nemmeno il comitato ha più 'ricette' per risolvere la situazione in tempi rapidi, ma le idee chiare su cosa si dovrebbe fare non mancano: "Penso che l'unico modo per risolvere questa questione, ormai - conclude Drago - sia considerare i laghetti come zona di balneazione, regolamentare la convivenza, cercare di sensibilizzare i visitatori, e poi aumentare i controlli".