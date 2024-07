Perseguita e minaccia una donna, ma il braccialetto elettronico che serve a tenerlo lontano non c'è

Ha il divieto di avvicinarsi alla donna che ha perseguitato per mesi, ma il braccialetto elettronico che dovrebbe dovuto garantire la vittima non c'è. Una vicenda paradossale quella accaduta a Genova nei giorni scorsi. Una 34enne ha denunciato un uomo con cui aveva avuto una brevissima frequentazione che dal momento in cui lei aveva deciso di troncare ogni rapporto, aveva iniziato a perseguitarla, minacciandola di morte, minacce che ha fatto anche nei confronti dei suoi cari, tra cui la figlia di appena 4 anni.

Un incubo per la giovane, che si era ritrovata il persecutore anche nel traghetto in cui si era imbarcata per una vacanza. Continui i messaggi, le telefonate, con urla e minacce, fino allo scorso 2 luglio, giorno dell'arresto dell'uomo. La donna quel giorno si sarebbe dovuta recare in questura con un'amica per denunciarlo, ma lui l'ha intercettata inseguendola in auto per la città. Solo l'arrivo delle pattuglie della polizia hanno scongiurato il pericolo.

Nel frattempo la donna si è rivolta al centro di antiviolenza Mascherona che l'ha protetta, il suo è stato definito un caso ad alto rischio di femminicidio. Il suo persecutore però, dopo la denuncia è stato lasciato libero: per lui solo un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che però non era disponibile. Così, appena dopo l'applicazione della misura, l'uomo è stato libero di contattarla su Messenger e darle le coordinate per un nuovo appuntamento, al quale la donna non si è presentata.

Il braccialetto nel frattempo è arrivato, con un aggravamento della misura, l'obbligo di dimora a Genova, disposto dal gip Alberto Lippini. Inoltre sono stati disposti accertamenti tecnici irripetibili sui telefonini di lui e di lei. Lo scopo è quello di analizzare il contenuto, quindi messaggi, foto e video per provare la responsabilità dei fatti.

"A mio avviso - commenta a GenovaToday l'avvocato della vittima, Marco Mensi - c'è stata una sottovalutazione del caso da parte di procura a gip. La misura disposta era palesemente inadeguata, tanto che è stata violata immediatamente. La famiglia della vittima è molto arrabbiata perché il suo persecutore è stato lasciato libero, il braccialetto è arrivato infatti solo dopo dieci giorni".