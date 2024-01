Donna investita e uccisa da un treno, sospesa e poi ripresa la circolazione

Sospesa la circolazione tra Lavagna e Sestri Levante per accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito alla morte di una donna investita e uccisa da un treno in stazione a Cavi di Lavagna.

Secondo quanto appreso finora si tratterebbe di un gesto volontario e non di un incidente. È intervenuta la Croce Verde di Lavagna e l’automedica del 118 inviata dalla centrale del Tigullio, ma la donna è deceduta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di mercoledì 10 gennaio e ha causato la cancellazione e il ritardo di diversi treni. Alle 19.40 i viaggiatori del regionale 12417 coinvolto nell’investimento sono stati accompagnati nella fermata di Cavi dove proseguono con bus.

Il treno Inter City 673 Milano Centrale (16:05) - Livorno Centrale (20:35) oggi termina la corsa a Santa Margherita Ligure.

I passeggeri possono proseguire con il treno IC 679 Milano Centrale (18:05) - Livorno Centrale (22:35), che oggi ferma anche a Carrara.