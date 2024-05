Una donna di circa 40 anni è stata trovata all'alba di oggi, giovedì 2 maggio, in via Capitano Francesco Gandolfo nella frazione Prati di Mezzanego, con svariati traumi e ferite gravi dovuti con tutta probabilità a un tentato suicidio.

Donna trovata ferita per la strada, portata in ospedale in elicottero in gravi condizioni