"Sono stata violentata per strada, aiutatemi": l'indagine ai carabinieri

Si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera e ai medici che l’hanno visitata ha detto di essere stata violentata. La denuncia è scattata subito dopo quando i sanitari hanno avvertito i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della 27enne.

La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo in via Donghi, nel quartiere di San Fruttuoso, e che - approfittando del fatto che in quel momento non c’era nessuno nei paraggi - l’avrebbe aggredita. Trascinata in un punto appartato, sempre secondo il suo racconto, è stata violentata. Subito dopo il suo stupratore se n’è andato via a piedi lasciandola sola e sotto choc.

La vicenda è oggetto di indagini da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo orari e spostamenti riferiti dalla vittima che è stata ascoltata in mattinata. Si tratterebbe del quarto caso di violenza sessuale in tre giorni dopo i due minori violentati tra il pomeriggio e la sera di domenica alla Fiumara e a Nervi, e un altro episodio di violenza sessuale denunciato ieri sera in città da una 59enne ancora al vaglio degli investigatori.