Fuga di gas e scavo urgente in via Donghi

Uno scavo urgente oggi, sabato 11 dicembre, per i tecnici di Iren che sono dovuti intervenire per una fuga di gas in via Donghi.

La segnalazione è arrivata dal civico 31, dove alcuni passanti hanno sentito un forte odore di gas, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno individuato l'origine del problema in una perdita sotterranea.

Due squadrea dei pompieri si sono dovute alternare, in supporto ai tecnici di Iren, per le operazioni di messa in sicurezza iniziate alle 10 del mattino e terminate dopo le 15.