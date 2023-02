Incendio via Piacenza, la raccolta fondi lanciata dal palazzo

Sovente quando si decide di aiutare qualcuno in difficoltà, sorgono interrogativi su dove finiranno il denaro o gli aiuti donati e se davvero arriveranno a chi ne ha bisogno. Nel caso degli sfollati di via Piacenza c'è un modo diretto e sicuro per aiutarli.

Gli abitanti hanno diffuso una locandina con l'iban bancario del condominio. "L'incendio del 14 febbraio 2023 ha causato lo sfollamento di oltre 90 persone - si legge -. Chiunque volesse aiutare ad accelerare le tempistiche per il ripristino del palazzo potrà fare una donazione sul conto del condominio stesso".

Il bonifico va fatto all'iban IT27U0200801404000004373913 con causale 'donazione incendio'.