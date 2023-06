L'appello di Spiderman: "Prima di partire donate sangue"

Si celebra oggi, mercoledì 14 giugno 2023, la giornata mondiale del donatore di sangue istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione e per ringraziare i volontari per il loro dono, che contribuisce a salvare vite umane.

Regione Liguria si unisce all'appello dell'Oms e lancia le campagne per invitare i cittadini a donare sangue e plasma: a partire dal 16 giugno sarà infatti diffusa la quarta clip del progetto di comunicazione di Regione Liguria e Alisa, che ha come protagonista Carla Signoris. L'attrice genovese, come sempre al telefono con un amico, spiega con leggerezza e divertimento, perché quello di donare è un gesto di grande importanza di cui essere orgogliosi.

Dopo il successo dello scorso anno, parte anche la campagna di Spiderman, che invita a donare il sangue prima di partire per le vacanze: la donazione è un gesto da supereroi e Spiderman, interpretato da Mattia Villardita, volontario savonese da molto tempo in prima linea nel sociale, anche quest'anno ricorda a tutti di donare il sangue prima di partire per le vacanze. Nel 2022 quella di Spiderman sulla donazione è stata la campagna di maggior successo di Regione e ha contribuito a portare la Liguria al terzo posto in Italia per efficacia della comunicazione nelle piattaforme social (report DeRev 2022).

"Non tutti purtroppo possono andare in vacanza - afferma Vanessa Agostini, responsabile Struttura regionale coordinamento per le Attività trasfusionali di Regione Liguria -. C'è sempre bisogno di sangue e medicinali plasmaderivati; l'appello è quindi di donare prima di andare in vacanza e di donare con periodicità. I numeri della raccolta sangue 2022 sono cresciuti rispetto al 2021 e come tutti gli anni la regione è riuscita a mantenere l'autosufficienza. Due buone notizie riguardano la crescita dei nuovi donatori, in particolare nella fascia dai 18 ai 36 anni e l'aumento delle donatrici. In Italia dona solo il 33% delle donne quindi l'avvicinamento del genere femminile alla donazione è un bel risultato a livello regionale".

Chi può donare sangue

In generale, tutte le persone in buona salute, di età compresa fra 18 e 65 anni, possono diventare donatori. Chi è già donatore può proseguire la carriera donazione fino a 70 anni, dopo valutazione medica. Il polso deve essere ritmico, regolare e le pulsazioni comprese tra 50 e 100 battiti/minuto. La pressione arteriosa massima compresa tra 110 e 160 mm Hg e minima compresa tra 60 e 100 mm Hg. Il peso non deve essere inferiore a 50 Kg. L'emoglobina non inferiore a 12,5 g/dL nelle donne e 13,5 g/dL negli uomini.

La donazione di sangue ed emocomponenti può essere 'occasionale' o 'periodica'. Il donatore si definisce periodico quando si reca per più di due volte presso una struttura trasfusionale per rinnovare l'atto della donazione. L'obiettivo di tutti i centri trasfusionali è arrivare ad avere la maggior parte possibile di donatori periodici, che sono più controllati e quindi più sicuri per i riceventi.

Per tutte le informazioni sulla donazione consulta il sito di Alisa Per sapere dove donare in Liguria consulta la pagina dedicata.

Le campagne di comunicazione

Pronto sono Carla. L'attrice genovese Carla Signoris è protagonista di una clip da un minuto nella quale in modo leggero e divertente ricorda l'importanza di donare, dialogando al telefono con un amico, sottolineando l'importanza del gesto. Il video sarà trasmesso sulle principali emittenti televisive liguri e sui canali social di Regione Liguria.

Spiderman. Mattia Villardita, nei panni del supereroe, invita i liguri a donare sangue e plasma, ricordando di compiere questo gesto straordinario prima di partire per le vacanze. La campagna sarà diffusa sui canali social di Regione Liguria, sui media regionali e attraverso affissioni in tutta la Liguria.

Dona il sangue e fai la differenza. L'iniziativa, promossa dalla Biblioteca della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università di Genova con il Centro Trasfusionale dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha lo scopo di sensibilizzare le studentesse e gli studenti che frequentano la biblioteca alla donazione del sangue come buona abitudine ed espressione di solidarietà, altruismo e impegno civico e sociale. Il 9 maggio si è svolto il primo Open Day dedicato a studentesse e studenti per donare il sangue a cui hanno aderito 43 persone. Nella giornata di martedì 13 giugno il secondo open day.

Gli approfondimenti

Nel corso dell'estate saranno organizzate dirette social con professionisti del Sistema Sanitario Regionale, che spiegano l'importanza di donare sangue e plasma.