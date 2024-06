Felpe contraffatte sequestrate dalla Finanza: donate ai frati per i bisognosi

Lunedì 17 giugno 2024 la Guardia di finanza di Genova ha donato a scopo benefico un centinaio di felpe all'ordine dei frati minori cappuccini di Chiavari. Si tratta di indumenti che erano stati sequestrati nel mese di novembre del 2023 durante l'attività di contrasto alla contraffazione svolta dai militari della compagnia di Genova Sestri presso i magazzini dei corrieri dell'area aeroportuale.

I finanzieri hanno proposto all'autorità giudiziaria di valutare la donazione per evitare la distruzione delle felpe. Il parere positivo del Tribunale di Genova ha così permesso la donazione per aiutare le persone bisognose.

La consegna è avvenuta presso il convento Stimmate di San Francesco alla presenza dei frati cappuccini, quotidianamente impegnati in opere di assistenza e sostegno alla popolazione del Tigullio, e del maggiore Giovanni Colangelo, comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Sestri. Padre Aldo Campone ha colto l'occasione per ringraziare l'autorità giudiziaria, il comandante provinciale e le Fiamme Gialle genovesi, evidenziando come gli abiti donati potranno recare conforto alle persone più bisognose, in un periodo di particolare difficoltà sociale.

