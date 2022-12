Don Roberto Fiscer mette il campetto mai realizzato nel presepe: "Lo avevano promesso per Natale"

È un messaggio di Natale amaro quello di don Roberto Fiscer, il popolare 'prete social', parroco della chiesa della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti, che torna sulla questione del campetto di via Minoretti. Il campo a cinque deve essere terminato da ben 16 anni, ma da molto tempo i lavori sono fermi. Le ultime promesse volevano lo spazio inaugurato entro Natale, ma così non è stato. E dunque il campetto è stato realizzato simbolicamente nel presepe costruito con i mattoncini: un modo per far vedere in ogni caso il campo ai bimbi, ma anche una protesta.

"'Per Natale avete il campo' (cit.). Noi ci avevamo sperato - scrive don Roberto su Facebook nel giorno della Vigilia - ma in fondo sapevamo che non sarebbe stato così. Perché nel lavoro, dove non ci sono amore, passione e competenza tutto diventa complicato e difficile. Ma non ci possono togliere la speranza e nemmeno l'ironia. Il campetto lo abbiamo realizzato nel nostro presepe, perché i nostri bambini in qualche modo lo vedessero pronto. E buon Natale a tutti voi, il Natale di un Dio che mantiene sempre le promesse".

Per concludere, il parroco lancia un invito agli utenti: "Mi aiutate a farlo arrivare al nostro sindaco e al presidente della Regione Liguria? (loro non hanno responsabilità ma è giusto che sappiano)".

La foto del presepe realizzato con i mattoncini e il campetto, pubblicata sul profilo Facebook di don Roberto: