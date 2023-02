Don Roberto Fiscer posa con le ultime due persone che hanno utilizzato il campo del Chiappeto: "Poi solo promesse"

Sono Giorgio e Carlo - secondo le cronache di quartiere - gli ultimi due "ragazzi" ad aver calcato il campetto da calcio del Chiappeto. Il problema è che sono ormai passati tanti anni e, del campo che doveva essere rifatto, ancora nessuna traccia: i lavori sono fermi. Tanto che - un po' per ironia e un po' per porre l'accento sul problema - don Roberto Fiscer, "prete social" da migliaia di follower nonché parroco della Santissima Annunziata Del Chiappeto a Borgoratti, a Natale con i ragazzi dell'oratorio aveva anche allestito il modellino del campo vicino al presepe di mattoncini. Un po' come un regalo atteso che si spera di trovare prima o poi sotto l'albero.

Don Fiscer, che già nei mesi scorsi aveva sollevato l'attenzione su questa storia infinita, ha postato sui suoi canali social una foto con Giorgio e Carlo: "Le cronache narrano essere stati gli ultimi due giovani a calcare questo storico campo. Da allora il nulla, solo promesse, 'come nelle favole', che nemmeno i nostri bambini si bevono più. A settembre, a Natale, a Pasqua, a ferragosto. Siamo tutti un po' stanchi di vedere sempre quel cancello sbarrato come tanti nostri sogni".

A chi potrebbe fare qualcosa, don Fiscer suggerisce un detto evangelico: "Fai agli altri come vorresti fosse fatto a te e - aggiungo io - come vorresti fosse fatto ai tuoi figli. Cari Giorgio e Carlo, chissà se i vostri nipoti potranno provare la stessa emozione di quel giorno di tanti anni fa quando, smessi i jeans e indossati i pantaloncini corti ascellari, scendevate in campo, con un occhio al pallone e uno a quelle due ragazze che vi ammiravano sedute sul muraglione e che, un giorno, sarebbero diventate le madri dei vostri figli".