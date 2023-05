Dieci anni dalla morte di Don Gallo, Vasco Rossi: "Creava ponti e non muri"

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di don Andrea Gallo, il prete di strada che fondò la Comunità di San Benedetto al Porto. Nato a Campo Ligure il 18 luglio 1928 e morto a Genova il 22 maggio 2013, in tanti lo ricordano oggi.

Il ricordo di Vasco Rossi

Vasco Rossi, in un video diffuso sui social, ha ricordato il prete e amico: "La Comunità di San Benedetto al Porto resiste e tiene alti i propri valori. Sono sempre stato a favore e ho sempre appoggiato l'idea delle comunità aperte, che lasciano ogni giorno la possibilità di scelta all'individuo, se andare o restare. E anche il non giudizio che lascia a chiunque, sempre, la possibilità di riscatto. Don Gallo era speciale e la sua energia veramente contagiosa, aveva quella 'genovesità' che crea ponti e non muri. Lo notai la prima volta che ci incontrammo diventando amici, al teatro Carlo Felice per una serata in onore di De Andrè. Lui arrivò con la sua compagnia di 'ultimi' sparsi tra le prime file, erano gli ospiti d'onore. Quella sera cantare 'amico fragile' davanti a loro fu davvero una cosa straordinaria. Viva Don Gallo".

Dori Ghezzi: "Ci ha insegnato tantissimo"

Anche Dori Ghezzi ha pubblicato un video con un ricordo: "Conosciamo il rapporto che aveva con Fabrizio De André e la visione del mondo molto simile nei confronti dell'umanità e della spiritualità anche individuale e libera. Io avevo un aspetto che stimavo molto nel suo modo di fare con le persone fragili. Cercava sempre di far crescere la loro autostima perché potessero riscattarsi da soli. Questa è stata la sua grandezza, ci ha insegnato tantissimo".

Il ricordo della politica

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra in una nota: "Sono 10 anni che don Gallo non c’è più e oggi sentiamo ancora di più la sua mancanza. La sente chi gli ha voluto bene, la sente la sua Genova e la sua comunità. Ma la sua mancanza la sente anche questo Paese - prosegue il leader di SI - un’Italia dove gli ultimi sono diventati i colpevoli di essere ultimi, e in cui quotidianamente scatenano una guerra ai poveri invece che alla povertà. Un Paese pieno di moralismo e di ipocrisia che dispone la punizione per ogni differenza e per ogni marginalità. Oggi Don Gallo sarebbe utile a tutti e a tutte noi - conclude Fratoianni - ma anche a questo Paese. Ci manca tanto, Viva Don Gallo".

Il Partito Democratico di Genova in una nota: "Ricordiamo con stima e affetto la figura di don Andrea Gallo. Il suo instancabile servizio agli ultimi della comunità, la sua profonda coerenza ai valori dell’uguaglianza e della giustizia sociale e la sua capacità di sfidare i sistemi di potere, scegliendo spesso posizioni scomode, sono oggi un esempio per tutte e tutti noi. Ci uniamo alla Comunità di San Benedetto al Porto e a quanti oggi ricordano e festeggiano l’eredità preziosa di Don Gallo".