Ai domiciliari con due amici e qualche spinello, denunciato

Nel corso della serata di lunedì 15 novembre 2021 i poliziotti si sono presentati alla porta dell'appartamento di un 23enne in via Cancelliere a Castelletto, poiché incaricati dei controlli domiciliari essendo il giovane attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e di firma per una precedente condanna per traffico di droga.

Il 23enne, di origini ecuadoriane, non appena udito il campanello, ha prontamente aperto l'uscio per confermare la sua presenza ma, contemporaneamente, ha fatto anche uscire un fortissimo odore tipico della cannabis. Agli agenti che gli hanno chiesto spiegazioni, ha consegnato un involucro contenente circa 4 grammi di marijuana di cui ha ammesso la proprietà, che, a suo dire, avrebbe dovuto consumare insieme ai tre suoi amici che lo aspettavano in un'altra stanza.

L'abitazione è stata sottoposta a controllo, che è terminato con esito negativo ma questo non gli ha evitato l'ennesima denuncia per cessione di sostanza stupefacente.