Curata per vaginite, scopre di avere un tumore: due medici indagati, ma non andranno a processo, ecco perché

Curata per vaginite, scopre di avere un tumore alla cervice. È quanto è accaduto a una donna genovese di 38 anni che da tempo lamentava dolori, descritti come "simili al parto", all'apparato genitale. La diagnosi dei due ginecologi a cui si era rivolta, il primo colui che l'aveva in cura da anni, e il secondo a cui aveva chiesto un parere poco prima di scoprire la malattia, nonostante i dolori che lamentava, escludevano la presenza di un tumore, che è stato invece diagnosticato da una terza professionista a cui la 38enne si è rivolta.

I due medici, uno del San Martino, un altro del Gaslini, sono stati indagati in seguito all'esposto presentato in procura dall'avvocato della donna, Salvatore Calandra. La diagnosi che ha certificato la presenza del tumore è infatti arrivata nell'aprile del 2022, appena un mese dopo l'ultima visita del ginecologo a cui si era rivolta precedentemente, che aveva escluso la neoplasia, e appena due mesi dopo la visita effettuata dal primo ginecologo a cui si era rivolta. Nonostante ciò i due medici non andranno a processo; la pm Arianna Ciavattini, in seguito alla perizia del medico legale Luca Vallega, che si è avvalso della consulenza del ginecologo Franco Mantegazza, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico dei due medici, perché, scrive Vallega: "è impossibile immaginare che una diagnosi più precoce avrebbe garantito una minore estensione della malattia neoplastica, ovvero una prognosi o un trattamento differenti".

In altre parole non è dimostrato che una diagnosi più tempestiva avrebbe evitato la formazione del tumore. Una tesi che non ha trovato d'accordo il perito di parte di Calandra, Marco Salvi, che ha ravvisato invece profili di responsabilità da parte del primo medico che aveva avuto in cura la donna, contestando anche la mancata prescrizione di un test per l'HPV, il papilloma virus, da cui si è sviluppato il tumore della donna. Secondo Salvi, il medico avrebbe "proceduto ad uno screening del tutto inadeguato, che non solamente lo vedeva non rispettare le Linee Guida, che raccomandavano ad un anno l’esecuzione del test HPV", ma anche le indicazioni fornite da un altro medico, "che richiedeva un Pap-test e un test HPV ad un anno".



Inoltre, scrive Salvi: "È ampiamente dimostrato come tali neoplasie abbiano un 'iter evolutivo generalmente standardizzato lento nel tempo, sul quale è stato creato un valido programma di screening, e che quindi sia del tutto impossibile che nell’arco di due mesi circa si sia sviluppata una neoplasia di 6 cm, soprattutto a fronte della storia clinica che mostrava un’infezione presente da almeno 3 anni".

La donna, tramite il suo avvocato si è opposta all'archiviazione, ma senza successo: pochi giorni fa il gip Alberto Lippini ha rigettato l'istanza della parte civile, che chiedeva una perizia terza, disposta dal giudice. "È impossibile immaginare che una diagnosi più precoce avrebbe garantito una minore estensione della malattia neoplastica, ovvero una prognosi o un trattamento differenti", scrive Lippini. Ora alla donna non rimane che rivalersi sui medici in sede civile.