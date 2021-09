Mascherine pericolose, sequestrati 400mila pezzi

Erano potenzialmente pericolose perché non possedevano i requisiti minimi di respirabilità.

L'agenzia delle Dogane ha intercettato e sequestrato 400 mila mascherine a Genova, tutte appartenenti alla stessa partita.

Tramite le operazioni di controllo, avvenute con il supporto del laboratorio chimico delle Dogane di Roma, si è potuto accertare che le mascherine non possedevano i requisiti minimi di respirabilità previsti dalla normativa sui dispositivi medici potendo risultare, dunque, potenzialmente pericolose per le persone a cui non avrebbero assicurato una respirazione adeguata e non faticosa.

Il legale rappresentante della società importatrice avente sede nel Lazio è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria che ha disposto il sequestro della merce.

Le Dogane svolgono un servizio di controllo sulla merce importata sin dall'inizio della pandemia per individuare merce non conforme ai requisiti di sicurezza, anche sanitaria, mettendo in campo, tra l’altro, la professionalità e la competenza dei propri laboratori con le analisi volte al controllo delle maschere facciali ad uso medico che vengono importate nel nostro Paese.