Dogane, il resoconto dell'anno: volumi ancora sotto ai livelli pre-pandemia

L’Ufficio delle Dogane di Genova 2 ha presentato i risultati delle proprie attività svolte nel corso del 2022 e che riguardano: l'amministrazione dei tributi doganali e delle accise; la gestione dei servizi e delle autorizzazioni doganali; il controllo doganale di viaggiatori e merci finalizzato alla prevenzione e contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extra-tributari nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le altre autorità; il presidio e controllo su produzione, deposito, movimentazione e consumo dei prodotti sottoposti ad accisa.

L'Ufficio delle Dogane di Genova 2 assicura nel suo complesso tutti i servizi doganali e i controlli dei bacini portuale di Pra' e Multedo del porto di Genova, dell'aeroporto Cristoforo Colombo, dei 35 magazzini doganali presenti nella zona del ponente genovese, Valpolcevera e Valle Scrivia e svolge compiti di accertamento, riscossione e contenzioso in materia accise nell'ambito di tutta la città metropolitana di Genova con rilascio di autorizzazioni e licenze.

L'Ufficio nel 2022 ha orientato la propria azione concentrandosi sia sul fronte del contrasto all'evasione e dell'accertamento degli illeciti tributari ed extratributari sia sul sostegno alle attività produttive garantendo un adeguato livello di perfomance dei servizi grazie anche agli investimenti fatti da Adm e che hanno portato il personale da 149 unità in servizio al 01 gennaio 2021 a 174 unità al 31 ottobre 2022.

Nei primi dieci mesi del 2022 presso l'Ufficio delle Dogane di Genova 2 sono state presentate 428.800 dichiarazioni doganali con un rilevante incremento rispetto allo stesso periodo del biennio precedente, anche se ancora non si è tornati ai livelli pre-pandemia.

Dichiarazioni 2022 (gen/ott) 2021 (gen/ott) 2020 (gen/ott) 2019 (gen/ott) Import 130.300 111.900 99.200 119.000 Export 182.800 182.400 164.100 215.000 Transiti 111.500 85.900 83.600 113.800 Introduzione in deposito 4.200 3.500 3.100 4.000 Totale 428.800 383.700 350.000 451.800

Quantità di merci in Tonnellate 2022 (gen/ott) 2021 (gen/ott) 2020 (gen/ott) 2019 (gen/ott) Import 4.735.000 3.848.000 3.780.000 4.369.000 Export 3.332.000 3.451.000 3.105.000 3.495.000 Transiti 7.358.000 7.069.000 5.504.000 7.811.000 Introduzione in deposito 8.563.000 8.545.000 5.904.000 8.623.000 Totale 23.988.000 22.913.000 18.293.000 24.298.000

Tali dichiarazioni hanno comportato l’esecuzione di 18.975 controlli selezionati dal Circuito Doganale di Controllo di cui 10.500 verifiche fisiche e 8.475 eseguiti a livello documentale. A questi devono aggiungersi, in ambito accise, 900 verifiche tecnico-amministrative e 90 controlli di iniziativa, che hanno consentito di accertare nel 2022 oltre 3.700.000,00 euro di maggiori diritti.

"Sono soddisfatto dell’impegno profuso anche nel 2022 dai nostri funzionari - dichiara Alberto Siniscalchi, direttore dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2 -. Il costante monitoraggio dei flussi di merci posto in essere da Adm ha consentito, tra l'altro, numerose attività di contrasto al fenomeno della contraffazione di prodotti che violavano la proprietà intellettuale di aziende operanti nell'Unione, il blocco di centinaia di tonnellate di rifiuti speciali pericolosi illecitamente spediti verso Asia ed Africa, il recupero di dazi ed Iva attraverso il controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali non corrette, la prevenzione dell’introduzione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza comunitari (come giocattoli, dispositivi medici, prodotti elettrici)".