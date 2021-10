Divina Commedia tradotta in cinese: la scoperta del manoscritto a Genova

Una scoperta straordinaria in occasione del 700esimo anniversario dalla morte del Sommo poeta: il manoscritto della Divina Commedia tradotto in cinese trovato in casa della famiglia genovese Carocci.

Quella che può essere a tutto diritto considerata la prima versione integrale e in versi del Poema dantesco in mandarino è stata presentata ufficialmente, questa mattina, all'Accademia della Crusca che l'ha ricevuta in dono.

Un'impresa nell'impresa: tradurre tutti i 14.233 versi della Divina in idiogrammi rispettando le terzine e la metrica; l'autore Agostino Biagi toscano ma trapiantato a Genova è stato un missionario vissuto in Cina nei primi anni del Novecento, il manoscritto dal valore inestimabile è stato ritrovato per caso due mesi fa dalla pronipote, l'onorevole Mara Carocci, che l'ha portato da Genova alla Crusca, a Firenze.