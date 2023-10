Il Comune mette al bando il lancio dei palloncini

Il Comune di Genova si schiera a favore dell'ambiente, anche nell'ottica di migliorare la qualità dell'aria, che respirano i suoi cittadini. È passata la mozione, che potrebbe portare al divieto di lancio dei palloncini in aria. Ma non solo.

A promuovere la mozione, approvata con 35 voti (astenuto Ceraudo del M5S), è stato il consigliere di Vince Genova, Valter Pilloni. L'atto impegna sindaco e giunta "a valutare se non sia opportuno, anche per la nostra città, di unirsi ai Comuni più virtuosi, emettendo un'ordinanza che vieti, erga omnes, l'utilizzo in tutta l'area comunale di palloncini atti al volo da rilasciare in atmosfera a fine cerimonia".

L'opposizione ha colto l'occasione per presentare due ordini del giorno, che hanno ricevuto anch'essi il parere favorevole dell'assessore Avvenente e sono stati approvati all'unanimità. Il primo dei consiglieri della lista Rosso Verde Filippo Bruzzone e Francesca Ghio, che impegnano sindaco e Giunta: "ad attivarsi nei confronti delle istituzioni preposte al fine di implementare il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria all'interno del Comune di Genova"

E ancora "ad attivarsi, a iniziare dalle proprie prerogative, a rendere effettiva la Delibera di Consiglio Comunale n. 117/2023, approvata nel Consiglio Comunale del 11/06/2023 sulla materia del 'Monouso'; ad attivarsi nelle sedi preposte per l'ottenimento dell'area Eca come da Mozione 77/2022 approvata all'unanimità il 08/11/2022; ad aprire un tavolo con tutti gli attori coinvolti in ambito portuale, al fine di concordare una road map di riduzione di attracco delle navi più inquinanti"

L'ordine del giorno chiede anche di "attivarsi, anche con fondi dell'ente comunale, al fine di installare cartelli informativi sui tempi di biodegradabilità in prossimità delle spiagge genovesi, con evidenti effetti informativi e di sensibilizzazione della comunità genovese, nonché prevedere, in accordo con gli uffici e gli enti preposti, azioni di rimozione delle microplastiche presenti sulle spiagge genovesi".

Il secondo dal consigliere del Pd, Alberto Pandolfo, che impegna il sindaco e la Giunta: "ad attivarsi con una politica di transizione a contrasto delle forme di inquinamento derivante dal consumo energetico civile, per il riscaldamento domestico (caldaie), dal robusto contributo delle emissioni delle navi in porto, e dal traffico dei mezzi di trasporto".

Il testo della mozione 97: Divieto di lancio in atmosfera di palloncini in gomma

Si legge nell'atto: "Dato che numerosi studi effettuati nel mondo hanno evidenziato che i palloncini esausti sono l'80% dei rifiuti, che vengono rinvenuti nello stomaco delle tartarughe, uccelli marini e foche decedute o spiaggiate lungo le coste del globo. Tali informazioni ci giungono dai ricercatori dell'Università inglese di Wales Swansea e lo confermano i colleghi dall'University of Tasmania con un report pubblicato da Ocean Conservacy, che definiscono i pezzi di palloncini il terzo rifiuto più pericolo di origine antropica, stesse conclusioni a cui è giunto lo studio del CSsiro (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) con sedi in 50 Paesi e 5.500 ricercatori".

"La plastica molle dei palloncini uccide molto di più del materiale rigido; e preso atto che sono moltissime le città in Europa e nel mondo che stanno mettendo al bando questo originale modo di celebrare un evento triste o festoso con il lancio di palloncini gonfiati ad Elio. In Italia hanno assunto questa decisione il Comune di Ferrara, Taranto, Lodi, Falciano, Trento, mentre solo negli Usa per ora hanno posto il divieto gli stati del Connecticut, Florida, Tennessee, New York ,Texas California e Virginia".

Con questa mozione s'impegna il sindaco e la Giunta: "Una volta verificato il contenuto di questa mozione a valutare anche attraverso un'apposita commissione se non sia opportuno, anche per la nostra città, di unirsi ai comuni più virtuosi emettendo un’ordinanza che vieti, erga omnes, l'utilizzo in tutta l'area comunale di palloncini atti al volo da rilasciare in atmosfera a fine cerimonia".