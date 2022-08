Divieto di balneazione su due tratti del litorale genovese

Torna il divieto di balneazione a Priaruggia e su un altro tratto di litorale del levante genovese, ovvero parte della spiaggia di Sturla.

In base ai campionamenti eseguiti da Arpal, il vice sindaco Pietro Piciocchi ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia, dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all'asse di via Capo San Rocco e a Sturla Ovest, nel tratto dal civico 16 di via del Tritone al numero 8 della medesima via.

La comunicazione del Comune è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 agosto. Al momento si tratta degli unici due tratti, monitorati da Arpal, risultati non conformi.