Distrutto ascensore per persone con disabilità: "Basiti di fronte a questo scempio"

Distrutto l'ascensore per persone con disabilità motoria in stazione a Lavagna.

Il Comune cerca i responsabili, attraverso le immagini registrare dalle telecamere di sorveglianza cittadina, e condanna il gesto.

"Si rimane veramente basiti di fronte a questo scempio - si legge sulla pagina Facebook del Comune - Al di là del danno economico, comunque notevole, questo gesto brutale e insensato impedirà a persone con disabilità l' utilizzo del sottopasso della stazione sia per raggiungere il binario che per arrivare in passeggiata. La stupidità non ha veramente confini. Faremo il possibile per individuarne il responsabile".

L'ascensore permette l'accesso ai binari del treno e alla passeggiata a mare, unica soluzione per le persone con disabilità motoria per spostarsi.