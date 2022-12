Disperso a Torriglia: 79enne ritrovato in buona salute

É stato ritrovato vivo l'uomo che nella serata di oggi, venerdì 16 dicembre, aveva fatto perdere le sue tracce a Torriglia.

Per fortuna ha riportato solo qualche graffio ed è ora fuori pericolo. Il 79enne è stato comunque affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale per precauzione.

L'allarme era scattato alle 18 quando la sua auto è stata trovata vicino ad un bosco con le portiere aperte. Il suo cellulare era irraggiungibile ma i vigili del fuoco sono riusciti a localizzarlo.

Per le sue ricerche si sono attivati i carabinieri, i pompieri con il nucleo cinofilo partito da Savona, con i cani Kaos e Zara, e i militi della pubblica assistenza locale.