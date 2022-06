Disperso nell'incendio, ritrovato grazie al fiuto del cane poliziotto

Ha portato gli agenti in fondo al bosco e ha abbaiato in direzione di un canalone.

La sua conduttrice, Laura Bisio, ha capito subito il segnale di Night Spirit, cane poliziotto addestrato in ricerca persone, e ha proseguito sulla strada impervia.Dietro a un angolo, disorientato e ammutolito c'era l'anziano che si era perso nell'incendio vicino alle casa in via Mogadiscio in Val Bisagno.

L'86enne, disorientato e ammutolito, ha subito accolto le feste del cane-eroe (si era già distinto nel crollo del Ponte Morandi). Il vecchietto è stato affidato ai militi dell'ambulanza e trasportato in codice giallo al San Martino.