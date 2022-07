Disperso a Davagna, ritrovato a Sampierdarena

È stato ritrovato nella notte del 27 luglio a Sampierdarena l'uomo che ieri mattina aveva fatto perdere le sue tracce a Davagna.

Il 50enne di Torriglia aveva mandato un messaggio preoccupante all'ex moglie che aveva allertato i soccorsi.

I vigili del fuoco, con le unità cinofile e i droni, hanno pattugliato i sentieri in località Capenardo, nell'entroterra genovese, senza però trovarlo: era sano e salvo a Sampierdarena. Da qui ha chiamato il 112 e per precauzione è stata ricoverato allo Scassi.

Nelle ricerche è rimasto anche ferito un cane della protezione civile aggredito nei boschi da un cinghiale e trasportato in elicottero a Genova. É ricoverato in clinica in condizioni serie.