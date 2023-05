La storia di Roberta Repetto al Salone del Libro: "Alla bruttura degli omicidi rispondiamo con la bellezza dei suoi disegni"

La storia di Roberta Repetto approda anche al Salone del Libro di Torino, kermesse in programma tra giovedì 18 e lunedì 22 maggio 2023 a Lingotto Fiera. La vicenda, nota, è quella della 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca. La tragica vicenda ha portato alle condanne in primo grado del 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda, il processo andrà avanti dopo il ricorso in appello.

L'impegno dell'associazione 'La pulce nell'orecchio'

Da oltre due anni la famiglia, con in prima linea la sorella Rita, porta avanti la battaglia per avere giustizia, abbinandola a progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Un impegno iniziato attraverso una pagina Instagram (@la_pulcenellorecchio) e recentemente formalizzato con la nascita di un'associazione che, tra le altre cose, porta avanti il progetto 'Una pulce nel disegno'.

I disegni di Roberta per sensibilizzare su sette e violenza psicologica

Roberta Repetto era anche un'artista e dipingeva splendidi acquerelli, oggi i suoi disegni vengono utilizzati per campagne di sensibilizzazione sulla violenza psicologica e i rischi del fenomeno settario. Sono stampati su segnalibri che vengono donati agli studenti delle scuole con un elenco dei segnali comportamentali che devono far suonare un campanello d’allarme e vengono donati a case editrici che li utilizzano per realizzare copertine di libri, che contengono all'interno una frase: 'In ricordo di Roberta Repetto e di tutte le donne vittime di omicidio'. E proprio otto di questi libri saranno presenti al Salone del Libro di Torino, come racconta ancora Rita Repetto: "Ringrazio nuovamente le case editrici che hanno aderito al progetto e gli autori, hanno risposto con me alla bruttura di chi compie omicidi con la bellezza di un disegno di mia sorella e mi hanno aiutata a collegare il nome di mia sorella non solo a un articolo di cronaca nera ma anche alla bellezza di ciò che ha creato. Grazie a NeP edizioni con Giorgio Pani , Prospettiva Editrice con Giovanna Mulas e Angelica Tosoni , Pluriversum Evolution con Iolanda Farris , Fausto Bruno Campana e Salvatore Cutugno , Another Coffee Stories - Editore con Angela Iannarelli".

I campanelli di allarme per riconoscere le vittime

I campanelli di allarme per riconoscere le vittime di violenza psicologica sono molteplici, dall'allontanamento dalla propria famiglia alla venerazione di una persona in particolare, e poi l'incapacità di prendere decisioni autonome, la perdita di pensiero critico, la modifica dei comportamenti alimentari e l'improvvisa sospensione di trattamenti medici, se in atto. E ancora, risposte evasive su domande inerenti la nuova vita o cambiamenti drastici nel modo di vestire. Tutti comportamenti che non devono essere sottovalutati e devono spingere ad agire nel più breve tempo possibile, per il bene della persona che si ritiene possa essere entrata in contatto con un culto distruttivo.