Discariche abusive con eternit: trovati i responsabili, nei guai quattro ditte

Discariche abusive a Genova. Grazie alle indagini svolte, in un caso durante oltre un anno e partite da alcune segnalazioni, la polizia locale ha inchiodato tre ditte in sistema di subappalto e una società locale a Borzoli e in corso Europa.

In corso Europa le indagini dell’unità territoriale Levante distretto IX sono iniziate per la presenza, già dal marzo 2022, di un ingente deposito incontrollato di rifiuti, tutti provenienti da scarti di attività edilizia, dentro un’area privata di proprietà di una società genovese. Grazie all’analisi effettuate sui rifiuti si è scoperta la presenza di materiali pericolosi quali l’eternit. L’area è stata posta quindi sotto sequestro e quattro uomini sono stati denunciati: la bonifica dell’area dovrò essere effettuata a loro spese.

Venerdì 9 giugno 2023, invece, è arrivata una segnalazione alla centrale operativa in merito al conferimento incontrollato di una ingente quantità di rifiuti in via Militare, a Borzoli, segnalazione alle quale l’unità territoriale Ponente ha risposto immediatamente recandosi sul posto. Nonostante l’impossibilità di risalire ai mezzi utilizzati per scaricare i rifiuti, grazie alle indagini e alle analisi dei materiali, la polizia giudiziaria è riuscita a ricostruire la catena delle responsabilità, individuando la provenienza dei rifiuti da un cantiere presso un istituto bancario nel comune di Chiavari. La ditta responsabile dei lavori si è rivelata essere una società di servizi di Genova, ma, dopo un sopralluogo presso la sede, è emerso che si trattava di un subappalto a una ditta di Lodi. Il responsabile dell'azienda lodigiana è stato convocato presso gli uffici della polizia a Sestri Ponente, dove è stata accertata la presenza di una terza società operante insieme a quella di Lodi. I responsabili dell’abbandono dovranno provvedere al ripristino immediato dei luoghi e al recupero dei materiali di risulta. Oltre a questi sono stati trovati archivi della banca per i quali è stato aperto un accertamento d’ufficio.